Харьковские правоохранители задержала членов преступной группировки, которые обложили данью предпринимателей, оказывающих услуги населению по вывозу жидких отходов.

Как сообщили в полиции, банда вымогала у бизнесменов деньги за выезд их машин с отходами за черту города.Установлено, что организовал преступную группировку основатель местной общественной организации. Вместе с другими членами банды, активист, прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, занимался вымогательством.За каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 гривен. В дальнейшем они решили поднять «таксу» до 200 гривен. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности, - рассказали в полиции.В ходе досудебного расследования полицейские установили, что путем запугиваний злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 000 грн. Всего за три последних месяца они получили от ассенизаторов 60 000 грн.Задержали членов группировки 5 марта - сразу после получения и распределения между ними очередного транша в размере 18 000 грн.Во время обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяли 47 000 грн., нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, корпус РПГ, GPS-трекеры, черновые бухгалтерские записи.Следователи по согласованию Харьковской областной прокуратуры сообщили трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Организатору и одному из членов банды суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.