В "Харьковском следственном изолятор" предотвратили доставку запрещенного вещества.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Сотрудники при осмотре передачи, поступившей заключенному 1992 года рождения, нашли наркотическое вещество,

Сверток с голубовато-белым порошкообразным веществом нашли в одежде. По данному случаю проводится проверка.

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