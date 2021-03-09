В "Харьковском следственном изолятор" предотвратили доставку запрещенного вещества.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.



Сотрудники при осмотре передачи, поступившей заключенному 1992 года рождения, нашли наркотическое вещество,



Сверток с голубовато-белым порошкообразным веществом нашли в одежде. По данному случаю проводится проверка.