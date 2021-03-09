В Харьковской области с начала эпидемического сезона ОРВИ заболели 4,5% населения. Но при этом уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре всего ОРВИ заболело 119 314 человек, в том числе 41 816 детей,За период с 1 по 7 марта с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболели 9067 человек, из них 3755 (41,4%) — дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 11,4%. Удельный вес коронавирусной болезни в структуре заболеваемости ОРВИ составляет 27%.Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога.Госпитализированы 783 человека, из них 122 ребенка (15,6%).Превышен уровень собственных эпидемических порогов в Боровском (на 30,5%), Волчанском (на 89,0%), Дергачевском (на 11,4%), Зачепиловском (на 24,7%), Змиевском (на 31,3%), Красноградском (на 27,5%), Краснокутском (на 8,8%), Купянском (на 14,1%), Лозовском (на 35,7%), Нововодолажском (на 10,4%), Первомайском ( на 36,8%) районах и в городах Купянск (на 14,1%), Лозовая (на 35,7%) и Первомайский (на 50,1%).