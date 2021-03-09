Участие в чемпионате Украины по прыжкам на батуте приняли спортсмены из шести областей Украины.

Об этом сообщили областные власти.



По итогам соревнований на счету сборной Харьковской области была золотая медаль в командных соревнованиях среди мужчин. Артем Никаноров, Давид Сандомирский, Николай Пилипенко, Никита Иванский опередили конкурентов из Киева. Третье место заняли спортсмены Херсонской области.



Сандомирский также остановился в шаге от медали в индивидуальных прыжках, заняв четвертое место. Золотую медаль среди мужчин получил Николай Просторов из Херсона.



В женских индивидуальных прыжках, где победила София Аларова из Одессы, харьковчанка Полина Переверзева заняла четвертое место.



Также харьковчанки Влада Гадячская, Полина Переверзева и Анна Бакуновицка заняли четвертое место в командных соревнованиях среди женщин. Победу одержала команда Одесской области.

