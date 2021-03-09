В Нововодолажском районе медики скорой помощи приняли роды у двух женщины прямо в автомобиле.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.



В ночь на 9 марта в службу "103" поступил первый экстренный вызов на роды в один из населенных пунктов Нововодолажского района. На вызов прибыла бригада ЭМП 2101. Прямо в машине медиков роженица родила мальчика весом 3400 грамм, ростом 50 см.



Второй вызов на роды поступил бригаде уже утром – в 06:16. На этот раз по дороге в больницу родилась девочка весом 2800 грамм, ростом 50 см.