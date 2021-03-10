В Харькове, 10 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пос. Лесной (ч/с) до 17:00 10.03.21 г.; въезд 3-й Жилярди (ч/с), ул. Чернышевская, 25, 32 до 20:00 10.03.21 г.А также:Московский район:ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 10.03.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-в (п. №4, стояк) до 20:00 10.03.21 г.Новобаварский район:ул. Камская, 2 (п. №4, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 10.03.21 г.Основянский район:наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №1, стояк) до 20:00 10.03.21 г.Шевченковский район:ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №3, стояк), 74 (п. №1, стояк) до 20:00 10.03.21 г.