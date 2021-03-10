В полицию с информацией о грабеже обратился житель города Первомайский.

Об этом сообщили в полиции.



Ограбление произошло около 12:00 на 3 микрорайоне города Первомайский неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес пострадавшему телесные повреждения и завладел его мобильным телефоном.



Личный состав сектора криминальной полиции сориентировали на розыск неизвестного мужчины. По горячим следам полицейские установили местонахождение и личность мужчины, им оказался 27-летний житель города Первомайский, безработный, ранее уже судимый за аналогичные преступления. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили и изъяли мобильный телефон потерпевшего.



Следственным данные о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и в тот же день сообщено о подозрении в совершении данного преступления.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.