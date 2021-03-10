У каждого дня недели на Масленицу есть свои традиции и обряды.

10 марта выпадает на третий день Масленицы, в этом году она началась 8 марта. И будет длиться до 14 марта. После этого начинается Великий пост.



Среда в народе называется "Лакомка".



В этот день ходят на блины к теще. Хозяйки приглашают своих зятьев на праздничный обед и угощают их блинами, пирогами и другими угощениями. Этот день считался удачным поводом, чтобы наладить отношения в родне, подружиться и выразить свою признательность.