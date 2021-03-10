События На ХТЗ столкнулись грузовик и легковой автомобиль Вечерний Харьков 09:01 379 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. На кадрах с места события видно, что в результате ДТП грузовик врезался в столб. Читайте также В Харькове родилось 40 детей Курс валют на 10 марта В Харькове обнаружили опасное масло БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове родилось 40 детей События 12:01 Лента новостей В Харькове родилось 40 детей 12:01 Курс валют на 10 марта 11:47 В Харькове обнаружили опасное масло 11:31 В Харьковской области прививки от коронавируса уже сделали более 600 человек 11:17 10 марта ходят на блины к теще: как отмечать третий день Масленицы 11:01 Пожар на Гоптовке: медики рассказали о состоянии водителя горевшей фуры 10:45 Обиделись на обвинение в коррупции: суд по иску мэрии к депутату Черняку перенесли 10:44