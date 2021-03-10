Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

"Вчера поздно вечером на Гоптовке тушили загоревшуюся фуру. 4 экипажа справились с задачей. Причина возгорания выясняется",- написано в сообщении.



По информации спасателей, на пункте пропуска “Гоптовка” таможенного поста “Щербаковка”, сгорел грузовик Renault Magnum 2008 г.в.



К месту происшествия сразу были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах из города Дергачи и города Харькова. На момент прибытия пожарных было установлено, что огнем полностью охвачена кабина грузовика на площади 4 кв.м и частично тент прицепа на площади около 3 кв.м.



В 21:12 пожар был локализован, а в 21:23 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Водитель фуры, мужчина 1960 года рождения госпитализирован. У него выявлены ожоги рук и головы.