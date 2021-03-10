10 марта, около 5:41 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Софиевской в городе Барвенково Харьковской области.

Об этом сообщили спасатели.



Горела летняя кухня на площади 30 кв. м. В помещении спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1939 года рождения.



В 6:40 пожар был локализован, а в 8:00 - ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревательного прибора.