По информации Министерства здравоохранения, в Харьковской области на 10 марта от коронавируса вакцинировали 630 людей.

Вчера, 9 марта прививки от коронавируса сделали 130 гражданам.



Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 630 граждан, в том числе 130 человек за последние сутки. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.