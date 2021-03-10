Ранее Харьковская мэрия подала в суд на депутата Блока Светличной Игоря Черняка, который на сессии обвинил власти в незаконной передаче земли.

В Харькове апелляционный суд перенес рассмотрение дела Харьковской мэрии к депутату городского совета от фракции «Разом!» Игорю Черняку на 21 апреля.Суть иска в том, что на очередной сессии депутат заявил, что городские власти собираются незаконно отдать частной компании под застройку гектар земли на проспекте Победы, 69а. По документам там расположены нежилые помещения, однако на самом деле там стояло всего два киоска, которые разместили на территории за несколько дней до постановления. Причем за столь короткое время чиновник Департамента территориального контроля составил акт, на основании которого фирма обратилась в мэрию с просьбой отдать землю в аренду.Игорь Черняк назвал такие действия “махинациями”, что не понравилось представителям Департамента территориального контроля. Теперь городской совет требует опровержения и называет данную информацию клеветой, которая дискредитирует исполнительный орган мэрии."Дербанить землю - можно. Лепить левые документы - можно. Забивать на интересы харьковчан - можно. Говорить об этом на сессии - нельзя! Красота. И на все это тратятся бюджетные, то есть наши с Вами деньги! По-моему, это первый прецедент в Харькове, когда департамент горсовета подает в суд на действующего депутата за выступление на сессии", - прокомментировал иск мэрии Игорь Черняк на своей странице в Facebook.