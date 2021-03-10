​В пальмовом масле нашли опасное вещество - канцероген, который оказывает токсическое воздействие на организм человека.

В рафинированном пальмовом масле, которое экспортировалось из Германии в Польшу, а оттуда – в Украину, выявлено вредное несанкционированное вещество - 3-монохлор-1,2-пропандиол.



Как сообщили в Госпродпотребслужбе в случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.