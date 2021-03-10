На время эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции у воспитанников яслей-сада №3 в поселке Слобожанском Чугуевского района учреждение прекратило работу.

Как сообщили в пресс служба Харьковской областной госадминистрации, детсад закрыт с 10 марта.Отмечается, что учреждение закрыто по предписанию Госпродпотребслужбы.Четверо воспитанников еще лечатся дома, один ребенок находится в больнице №19 в Харькове.Напомним, первые симптомы отравления у воспитанников младшей группы детсада появились 5 марта. Всего пострадало 6 детей. Пятеро заболевших – воспитанники первой младшей группы, еще один – из средней. По данным лабцентра, мальчик - брат одного из заболевших из первой младшей группы.Специалисты Змиевского филиала областного лабцентра провели комплекс противоэпидемических мероприятий: опросили родителей заболевших детей и медицинских работников, к которым они обращались за медицинской помощью, а также провели санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения. Помещения детсада обработали с применением дезинфицирующих средств; отобрали пробы питьевой воды и смывы с объектов окружающей среды.По факту отравления в детсаду полиция начала проверку. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 5 марта в дежурную часть отдела полиции №2 Чугуевского райуправления поступила информация от местного жителя о том, что в одном из детских садов отравились дети.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.Предварительно установлено, что у двухлетнего ребенка, посещавшего ясли-сад в поселке Слобожанском, обнаружены признаки пищевого отравления. Родители малыша обратились в харьковскую больницу.Родители детсадовцев с заявлениями в районную полицию не обращались. Также к правоохранителям не поступало никакой официальной информации из больниц.Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.Досудебное следствие продолжается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.В пресс-службе ХОГА добавили, что детсад будет закрыт, пока не будут получены результаты исследований.