Вопрос национальной памяти украинского народа - один из приоритетов государственной политики Украины, а дискуссиями об исторических личностях пусть занимаются историки.

Так на требование посла Израиля отменить переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича ответил спикер МИД Украины Олег Николенко в среду, 10 марта."Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместо этого дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - написал Николенко в Twitter.Напомним, что ранее Израиль осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича. Посол Израиля обратился к МИД Украины, горсовету Тернополя и ОП с требованием немедленно отменить решение о переименовании.