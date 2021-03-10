Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами представительниц разных сфер деятельности по случаю Международного женского дня.Соответствующий Указ №92/2021 размещен на сайте главы государства.
Так, «за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд» государственными наградами отмечены:
- орденом княгини Ольги III степени награждены: заместитель руководителя аппарата Харьковской облгосадминистрации - начальник управления Валентина Волик; ректор Национального фармацевтического университета Алла Котвицкая; заведующая кафедрой Национальной академии Национальной гвардии Украины Ирина Лисичкина; старшая медсестра отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона Медицинских сил ВСУ Лилия Туева; старший боевой медик роты механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ Людмила Забродина;
- почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины» присвоено директору Департамента социальной политики Харьковского городского совета Ларисе Болговой;
- почетное звание «Заслуженный деятель искусств Украины» присвоено старшему преподавателю Харьковской государственной академии дизайна и искусств Наталье Третьяковой.