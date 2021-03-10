Несмотря на недовольство, глава облгосадминистрации подписала назначение.Как сообщает харьковская журналист Мария Уманская, председатель Харьковской областной государственной администрации подписала назначение скандального известного Константина Ананченко главой Управления по делам семьи, молодежи и спорта.
Глава области проигнорировала аргументы журналистов, которые сообщали об участии Ананченко в избиении журналистов на стороне антимайдана.
Напомним, что ранее в Харьковской областной государственной администрации подменили документы о назначении Ананченко, заменив их на объявление о том, что победитель добора на пост - отсутствует.