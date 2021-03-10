В Украине с 1 апреля повысят тариф на роды до 10 382 гривен - эти деньги будет платить государство.

Об этом заявил глава Нацслужбы здоровья Андрей Виленский в интервью LIGA.Life в среду, 10 марта.Также появится пакет на ведение беременности - 720 грн / мес из расчета условно на восемь месяцев. Чтобы его получить, больница должна соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при осложненной беременности, а также быть в состоянии делать пренатальный скрининг - УЗИ и биохимические маркеры.НСЗУ в 2021 году будет стимулировать, чтобы роддома улучшались и оказывали комплексы услуг мамам и младенцам. Медучреждение, которое и принимает роды, и предоставляет неонатальную помощь (лечение новорожденных - ред.), будет получать повышающие коэффициенты по оплате услуг - 1,046.- Это хорошо для маленьких пациентов, которых не будут перевозить их одного медучреждения в другое. Потому что для ребенка это риск. И в неонатологическом пакете будет условие иметь неонатологическую бригаду, которая сможет предоставить нужную медпомощь маленькому пациенту в дороге. По неонатальной помощи у нас будет едва ли не самый высокий тариф. У нас он вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг, - пояснил Виленский.В то же время если в составе медучреждения есть неонатальная бригада, то тариф на помощь младенцам до 1,5 кг будет уже не 113 тысяч, а 135 тысяч грн. При этом тариф за помощь новорожденным весом выше 1,5 кг, будет 25 115 грн.