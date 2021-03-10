По состоянию на 10 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 59 117 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 87 110 случаев заболевания COVID-19, 7 068 человек находятся под медицинским наблюдением, 78 376 пациентов выздоровели, 1 666 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 марта в Украине зафиксировано 6 377 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 416 438 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 27 423 человека умерли, 1 204 916 - выздоровели.