В первом месяце текущего года в Украине было произведено 84,9 тысячи тонн муки, это абсолютный месячный минимум с начала наблюдений в 1999 году.

Об этом сообщает Союз "Мукомолы Украины".Отмечается, что в январе 2020 года было произведено в 2,5 раза меньше муки, чем в январе 2000 года.Среднемесячный показатель производства муки в июле-январе 2020/21 маркетингового года составил 114,2 тысячи тонн.Сообщалось, что Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021 году на уровне 75,1 млн тонн. Это на 14,6% выше показателей 2020 года.