Девять человек потенциально претендуют на должность ректора Харьковского национального университета им. Каразина.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на информированный источник.

В частности, среди возможных претендентов на должность называют таких людей:

•    проректор, доктор физико-математических наук Николай Азаренков;
•    проректор, кандидат химических наук Антон Пантелеймонов;
•    декан учебно-научного института "Физико-математический факультет" Игорь Гирка,
•    руководитель факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем Сергей Шульга,
•    декан химического факультета Олег Калугин,
•    декан юридического факультета Татьяна Кагановская,
•    руководитель физического факультета Руслан Вовк,
•    председатель Северо-Восточного научного центра НАН и МОН Украины Владимир Семиноженко,
•    экс-директор регионального института госуправления Нацакадемии государственного управления при президенте Украины Людмила Белова.

В то же время в пресс-службе вуза отметили, что пока что нет ни одного официального претендента.

Напомним, в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина пройдут выборы ректора. Соответствующий приказ о проведении конкурса на замещение должности ректора опубликован Министерством образования и науки Украины.

Отмечается, что выборы ректора в Каразинском пройдут 26 мая 2021 года.

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