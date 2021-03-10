Девять человек потенциально претендуют на должность ректора Харьковского национального университета им. Каразина.Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на информированный источник.
В частности, среди возможных претендентов на должность называют таких людей:
• проректор, доктор физико-математических наук Николай Азаренков;
• проректор, кандидат химических наук Антон Пантелеймонов;
• декан учебно-научного института "Физико-математический факультет" Игорь Гирка,
• руководитель факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем Сергей Шульга,
• декан химического факультета Олег Калугин,
• декан юридического факультета Татьяна Кагановская,
• руководитель физического факультета Руслан Вовк,
• председатель Северо-Восточного научного центра НАН и МОН Украины Владимир Семиноженко,
• экс-директор регионального института госуправления Нацакадемии государственного управления при президенте Украины Людмила Белова.
В то же время в пресс-службе вуза отметили, что пока что нет ни одного официального претендента.
Напомним, в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина пройдут выборы ректора. Соответствующий приказ о проведении конкурса на замещение должности ректора опубликован Министерством образования и науки Украины.
Отмечается, что выборы ректора в Каразинском пройдут 26 мая 2021 года.