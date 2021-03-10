Харьковчане завоевали десять медалей на чемпионате Украины по спортивному и боевому самбо, который прошел в Луцке.

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из 20 регионов страны. По итогам харьковчане завоевали три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.Среди женщин в спортивном разделе в весовой категории до 59 кг лучшей стала Анастасия Шевченко, которая победила соперницу из Житомирской области Валерию Бирюченко.Среди мужчин в спортивном разделе чемпионом в весовой категории до 53 кг стал харьковчанин Даниил Грушев, который одолел Игоря Черняка из Винницкой области. В весовой категории до 71 кг харьковчанин Кирилл Мельниченко занял второе место, а Роман Труш - третье.Также серебряным призером чемпионата стал Александр Духневич в боевом разделе в весовой категории до 88 кг.Бронзовыми призерами чемпионата стали харьковчане Марина Сенько (весовая категория - до 65 кг), Анастасия Безотосная (до 50 кг), Даниил Гомела (боевое самбо, до 71 кг), Роман Конторовский (до 88 кг), Владислав Березка (более 98 кг).В командном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. На первом месте - спортсмены из Киева, на третьем - из Ивано-Франковской области.Отметим, победители чемпионата войдут в сборную страны для участия в чемпионате Европы, который состоится в мае на Кипре.