Харьковчане завоевали десять медалей на чемпионате Украины по спортивному и боевому самбо, который прошел в Луцке.В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из 20 регионов страны. По итогам харьковчане завоевали три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.
Среди женщин в спортивном разделе в весовой категории до 59 кг лучшей стала Анастасия Шевченко, которая победила соперницу из Житомирской области Валерию Бирюченко.
Среди мужчин в спортивном разделе чемпионом в весовой категории до 53 кг стал харьковчанин Даниил Грушев, который одолел Игоря Черняка из Винницкой области. В весовой категории до 71 кг харьковчанин Кирилл Мельниченко занял второе место, а Роман Труш - третье.
Также серебряным призером чемпионата стал Александр Духневич в боевом разделе в весовой категории до 88 кг.
Бронзовыми призерами чемпионата стали харьковчане Марина Сенько (весовая категория - до 65 кг), Анастасия Безотосная (до 50 кг), Даниил Гомела (боевое самбо, до 71 кг), Роман Конторовский (до 88 кг), Владислав Березка (более 98 кг).
В командном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. На первом месте - спортсмены из Киева, на третьем - из Ивано-Франковской области.
Отметим, победители чемпионата войдут в сборную страны для участия в чемпионате Европы, который состоится в мае на Кипре.