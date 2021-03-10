Небольшие изменения могут привести к очень заметным результатам в деле борьбы с гипертонией. Так что помимо выписанных врачами лекарств обязательно попробуйте эти доступные для каждого способы.

1. Потеря веса. Наиболее эффективным методом снижения артериального давления является похудение, как убеждены эксперты. Причем для достижения результата совсем не требуется похудеть на 40 или 70 кг. Даже если вы потеряете пару килограммов, подобное уже уменьшит показатели давления так, чтобы это стало заметно.2. Читайте этикетки. Мы съедаем огромное количество соли - приблизительно в три раза больше рекомендованной дозы, составляющей всего 1 500 мг в день (для гипертоника). Именно поэтому нам необходимо следить за количеством соли в рационе. А ее очень много в полуфабрикатах и готовых продуктах, которые продаются в магазинах. Поэтому тщательно читайте этикетки и смотрите, сколько эти продукты содержат соли и натрия.3. Нагрузки. Опять-таки, вам не нужно ночевать в спортзале, чтобы заметить разницу в давлении до и после. Хотя бы полчаса в сутки не менее 5 раз в неделю уделяете физическим нагрузкам. Для кого-то это могут быть танцы, для кого-то велосипед или быстрая пешая ходьба. Даже самая обычная активность вроде садоводства может помочь.4. Качайте железо. Подъём тяжестей помогает не только худеть, но и снижать артериальное давление. Потеря мышечной массы у женщин по мере старения является одной из причин гипертонии. К сожалению, представительницы прекрасного пола массово игнорируют весовые упражнения, отдавая предпочтение аэробным. И совершенно напрасно.5. Ограничьте употребления алкоголя. Не позволяйте себе выпивать более одной дозы алкоголя в день. Это 20 г крепкого спиртного напитка или около бокала вина. В противном случае, вы можете столкнуться с серьёзным увеличением артериального давления.6. Борьба со стрессом. Гормоны стресса сужают кровеносные сосуды и могут приводить к вспышкам давления. Со временем стресс провоцирует нездоровые привычки, ухудшающие сердечно-сосудистую систему вроде переедания, бессонницы, злоупотребления алкоголем и лекарственными средствами. Из-за этого боритесь со стрессом всеми доступными способами и сделайте эту борьбу своим главным приоритетом, пишет health.harvard.edu.