Харьковчане просят установить светофор на перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."Улица Мира является главной, и в часы пик по ней автомобили идут сплошным потоком. Водителям, двигающимся по улице Северина Потоцкого, приходится буквально проскакивать в минимальные просветы между движущимися автомобилями. На этом перекрестке постоянно случаются аварии. Светофор на перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого поможет сохранить здоровье водителей, пассажиров и пешеходов", - отмечается в петиции.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.