Нацслужба здоровья начинает проверять семейных врачей.Об этом заявил глава НСЗУ Андрей Виленский в интервью LIGA.Life в среду, 10 марта.
- Период адаптации к новым правилам игры для семейной медицины завершается, - сказал Виленский.
Он напомнил, что служба является стороной договора на стороне пациента. Теперь НСЗУ начинает проводить активный мониторинг как цифровыми инструментами (через анализ статистику и модели поведения), так и выездом на место. По словам Виленского, есть врачи, которые "придерживаются всех правил и предоставляют все услуги по договору". Но есть и те, которые получили "повышенную втрое зарплату, но объем услуг, отношение к пациенту не изменилось".
- Первые организованные визиты были иногда шоком для заведений, они были удивлены, что все видно. Когда мы приезжаем, а безбарьерного входа для пациентов нет. Он должен видеть всю информацию на видном месте, чтобы понять, какой график работы медучреждения, а этого нет. Медпомощь не предоставляется непрерывно, а час в день, потому что врач так решил. И мы не говорим сейчас о медицинских вещах, пока - об организационных, - добавил глава НСЗУ.
При этом у службы - ограниченные инструменты влияния на медучреждения. Жесткий инструмент - прекращение выплат и расторжения договора, но в Киеве это сделать легче, у людей останется выбор пойти в другое место, а если это село, там часто альтернативы нет.
- Поэтому есть другие инструменты, зафиксированные в договоре: план выявления и устранения недостатков, штрафные санкции, если недостатки не устранены. Это кропотливая работа, но мы готовы. И готовы публиковать эту информацию, чтобы люди были в курсе того, что происходит, - резюмировал Виленский.