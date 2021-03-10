В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который пять лет находился в розыске.

35-летний злоумышленник обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника. Тот скрывался в селе Николаевка Лозовского района. Сегодня, 10 марта, работники Лозовского районного отдела полиции с участием сотрудников полка полиции особого назначения задержали мужчину.В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.