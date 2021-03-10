По состоянию на январь 2021 года средняя зарплата в Харьковской области составила 10 364 грн.

По данным областного управления статистики, это в 1,7 раза больше уровня минимальной зарплаты.Отмечается, что за год средняя зарплата выросла на 12,9%. При этом в январе размер средней зарплаты уменьшился на 13,4%.Больше всего в Харькове получают специалисты таких отраслей:• информация и телекоммуникации - 26 623 грн.;• финансовая и страховая деятельность - 17 270 грн.;• добывающая и разрабатывающая промышленность - 16 233 грн.• поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 15 316 грн.;• государственное управление и оборона, социальное страхование - 14 511 грн.;Меньше всего зарабатывают специалисты таких отраслей:• сфера питания – 6 345 грн.;• организации торговли и ремонта транспортных средств - 7 945 грн.;• административное обслуживание – 9 117 грн.;• операции с недвижимостью – 9 160 грн.;• здравоохранения и предоставление соцпомощи - 9 193 грн;• сельского, лесного и рыбного хозяйств - 9 199 грн.