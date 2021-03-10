По состоянию на январь 2021 года средняя зарплата в Харьковской области составила 10 364 грн.По данным областного управления статистики, это в 1,7 раза больше уровня минимальной зарплаты.
Отмечается, что за год средняя зарплата выросла на 12,9%. При этом в январе размер средней зарплаты уменьшился на 13,4%.
Больше всего в Харькове получают специалисты таких отраслей:
• информация и телекоммуникации - 26 623 грн.;
• финансовая и страховая деятельность - 17 270 грн.;
• добывающая и разрабатывающая промышленность - 16 233 грн.
• поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 15 316 грн.;
• государственное управление и оборона, социальное страхование - 14 511 грн.;
Меньше всего зарабатывают специалисты таких отраслей:
• сфера питания – 6 345 грн.;
• организации торговли и ремонта транспортных средств - 7 945 грн.;
• административное обслуживание – 9 117 грн.;
• операции с недвижимостью – 9 160 грн.;
• здравоохранения и предоставление соцпомощи - 9 193 грн;
• сельского, лесного и рыбного хозяйств - 9 199 грн.