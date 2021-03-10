В ближайшие дни в Харькове опять резко изменится погода – после морозов снова потеплеет.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.По прогнозам синоптиков, завтра, 11 марта, по Харькову и области сохранится морозная погода. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов мороза, днем будет 2-4 градуса мороза.Начиная с 12 марта немного потеплеет. Еще ночью по Харькову и области ожидается 8-13 градусов мороза, а местами – 16-18 градусов мороза. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.В субботу, 13 марта, ночью выпадет небольшой снег. Температура составит 2-7 градусов мороза. Днем 2-7 градусов тепла.В воскресенье, 14 марта, ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.15 марта синоптики прогнозируют ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем будет 5-10 градусов тепла.Напомним, на прошлой неделе также наблюдались "температурные качели": после температуры в +10 градусов в течение нескольких дней сильно похолодало, и ударили морозы.