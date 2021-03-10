Хотя все мы знаем, что не должны судить о книгах по обложке, правда в том, что размер и форма вашего тела влияет практически на все в вашей жизни, от риска развития различных заболеваний и продолжительности вашей жизни, зарплате, а также количеству и качеству ваших романтических отношений. Если у вас избыточный вес или ожирение, несколько исследований добавляют еще больше плохих новостей к и без того мрачной картине.

В серии экспериментов исследователь из Университета Мемфиса Энрика Раггс и ее команда попросили нескольких актеров-мужчин без лишнего веса претендовать на различные должности в розничной торговле. Затем они заставили тех же мужчин носить протезы, чтобы они выглядели полными, и отправили их искать аналогичную работу в других магазинах. Те же самые мужчины - как в естественном состоянии, так и замаскированные под полные, - также делали покупки в розничных магазинах.По словам Раггс, целью этих исследований было «увидеть, есть ли различия в лечении, которое они получали, когда они не были тяжелыми по сравнению с тяжелыми». Во всех случаях «полные» мужчины подвергались тому, что Раггс называет «межличностной дискриминацией».Мужчин попросили оценить, как с ними обращались, по шкале от 0 до 6, где 0 означало, что они не чувствовали дискриминации, а 6 означало, что они чувствовали ее довольно сильно. В условиях розничной торговли также были наблюдатели, которые делали вид, что делают покупки, но на самом деле наблюдали за взаимодействием между персоналом магазина и актерами / покупателями и делали заметки.Наблюдатели и «клиенты» пришли к одним и тем же выводам: клиенты с избыточным весом на самом деле «в большей степени испытывали межличностную дискриминацию или тонкое негативное поведение по отношению к ним», - говорит Раггс.- Сотрудники, с которыми они общались, пытались преждевременно прекратить взаимодействие, было меньше позитивного поведения, такого как меньше киваний и улыбок; было больше типов поведения избегания, таких как хмурый взгляд и попытки выйти из взаимодействия,- сказала она.