В Слободском районе Харькова участились случаи краж труб внутридомовых сетей.

Об этом 10 марта сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП "Харьковводоканал" Валерий Харлан.Так, из подвала жилого дома по ул. Матросова, 16, было похищено более 50 метров сетей водоотведения, а всего по району в 2021 году - более 100 погонных метров сетей.- Сигнал о повреждении водоотведения от жильцов дома поступил перед выходными днями. Аварийная бригада оперативно выехала на место и определилась с объемом работ. Сети были раскурочены и вырваны полностью во всем доме, канализационные стоки сливались непосредственно в подвал. Приняли решение проложить временный трубопровод, чтобы не допустить затопления подвального помещения, а жители смогли провести комфортно выходные дни. Сейчас проводим капитальную замену системы водоотведения, вместо чугунных труб прокладываем современные, полиэтиленовые, которые к тому же дешевле и удобнее в эксплуатации, - отметил Валерий Харлан.По его словам, затраты предприятия на капитальное восстановление системы водоотведения по данному адресу составили около 20 тысяч грн. Кроме того, нарушился график ремонтных работ на внутридомовых сетях, которые были запланированы ранее в других домах.Начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП "Харьковводоканал" попросил харьковчан при возникновении подобных инцидентов немедленно обращаться в правоохранительные органы.- Мы не просим, чтобы нам вернули эти средства, но надеемся избежать подобного в дальнейшем, - сказал Харлан.