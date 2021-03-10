Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Суд по делу Габышева вынес решение о содержании подозреваемого в совершении ДТП под стражей до 9 мая, без права внесения залога. 19 марта состоится первое заседание по сути», сказано в сообщении канала.Напомним, утром 21 октября 2020 года спасатель Дмитрий Азаренков с дочерью Анастасией ехал из дома в Липцах в Харьков. На окружной дороге в районе моста в сторону Алексеевки в их авто въехала Toyota Land Cruiser. В результате аварии Азаренков с дочерью погибли. За рулем внедорожника находился 19-летний Дмитрий Габышев, он был пьян. Молодого человека задержали на месте аварии, на следующий день вручили подозрение. С 23 октября он находится под стражей без права внесения залога.