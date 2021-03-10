События Под Харьковом солидная пробка из-за непредвиденного препятствия (видео) источник 18:52 368 На трассе около Жихаря машина врезалась в столб, он упал на дорогу и перегородил ее. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Читайте также На Академика Павлова масштабное ДТП В Харькове пропал 11-летний мальчик: помогите найти ребенка В Харькове ДТП с участием шести машин БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На Академика Павлова масштабное ДТП События 20:36 Лента новостей На Академика Павлова масштабное ДТП 20:36 В Харькове пропал 11-летний мальчик: помогите найти ребенка 20:01 В Харькове ДТП с участием шести машин 19:28 Астропрогноз на 11–12 марта 2021 г. 19:16 Под Харьковом солидная пробка из-за непредвиденного препятствия (видео) 18:52 Мужчины с ожирением страдают от дискриминации – результаты исследования 18:42 Суд в Харькове определился по поводу подозреваемого в совершении смертельного ДТП (фото) 18:31