Харьковчанин Вадим Коваленко первым в Украине на велосипеде "покорил" вершину Эвереста не выходя из дома.

Об этом сообщает "Харьков спортивный".

"Эверест челлендж" - это велодистанция, которая виртуально ведет к вершине Эвереста.Для того чтобы ее пройти достаточно иметь дома велотренажер.

"8848 метров за 12 часов и 25 минут - это его результат", - говорится в сообщении.

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