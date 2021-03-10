Харьковчанин Вадим Коваленко первым в Украине на велосипеде "покорил" вершину Эвереста не выходя из дома.
Об этом сообщает "Харьков спортивный".
"Эверест челлендж" - это велодистанция, которая виртуально ведет к вершине Эвереста.Для того чтобы ее пройти достаточно иметь дома велотренажер.
"8848 метров за 12 часов и 25 минут - это его результат", - говорится в сообщении.
"Эверест челлендж" - это велодистанция, которая виртуально ведет к вершине Эвереста.Для того чтобы ее пройти достаточно иметь дома велотренажер.
"8848 метров за 12 часов и 25 минут - это его результат", - говорится в сообщении.