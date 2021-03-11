В Харьковской области на вечер 10 марта вакцинированы 100 человек, прививки делают семь мобильных бригад.

Об этом сообщили областные власти.



Прививки проводят в городах Мерефа, Чугуев, Богодухов, Балаклея, Первомайский, а также на базе Областной детской инфекционной клинической больницы и Харьковской областной клинической больницы.



В течение 10 марта в области вакцинированы 100 человек (29 мужчин и 71 женщина). Всего в области уже получили прививки 730 людей.



Всего в Украине вакцинация пока охватила лишь 0,07% населения.