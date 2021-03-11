Мужчина не остановился перед нерегулируемым переходом и сбил женщину, которая переходила дорогу

Об этом сообщается в приговоре Орджоникидзевского районного суда.



По данным суда, обвиняемый утром 3 сентября 2019 года был за рулем технически исправного автомобиля ВАЗ-2104. И ехал в направлении по улице Мира со стороны проспекте Индустриального на улицу Библика со скоростью около 50 км/ч.



В районе дома №54, приближаясь к нерегулируемому переходу, где находилась женщина, водитель не снизил скорость, не пропустил пешехода и сбил женщину. В результате полученных травм через несколько часов после ДТП она скончалась в больнице.



Суд признал водителя виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года. При этом суд освободил мужчину от основного наказания с испытательным сроком в два года. Кроме того, суд постановил вернуть осужденному автомобиль ВАЗ-2104, на котором тот и совершил ДТП.