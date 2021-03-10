В Харькове разыскивают Гурина Дениса Игоревича. Мальчику 11 лет, он ушёл из дома сегодня, 10 марта, в 17 часов в районе Салтовки. После этого с ним потеряна связь.

О пропаже мальчика сообщили волонтеры группы "Милена".



Приметы: рост 160 см, волосы рыжие. Был одет в синюю куртку с мехом на воротнике и оранжевыми бляшками на молнии. На нем также была темно-синяя шапка с красной эмблемой и белой надписью. Штаны темные, ботинки болотного цвета.



При обнаружении или любой информации о мальчике просьба звонить по телефонам: 068 -777-0-112 или «102».