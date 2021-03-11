Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 11 марта переменная облачность.

Без осадков. На дорогах гололедица.



Ветер северо - восточный, 5 - 10 м / с.



Температура воздуха ночью 9 - 14 ° мороза, днем 0 - 5 ° мороза.



По городу: Без осадков. Температура воздуха ночью 9 - 11 ° мороза, днем 2 - 4 ° мороза.