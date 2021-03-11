11 марта в этом году выпадает на Широкую Масленицу, когда уже начинаются народные гуляния посвященные этому празднику.

В этот день необходимо выплеснуть всю негативную энергию, накопившуюся за зиму, и разрешить конфликты, если они есть.



Масленица - любимый народный праздник, который православные отмечают перед Великим постом. В этом году Масленицу отмечают с 8 по 14 марта.



Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица (с понедельника по среду) — когда можно заниматься хозяйственными работами, и Широкая Масленица (с четверга по воскресенье) — когда начинаются широкие гуляния.