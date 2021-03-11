В Харькове, 11 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 11.03.21 г.А также:Индустриальный район:пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 37 (п. №2) до 17:00 11.03.21 г.Немышлянский район:ул. Ощепкова, 14/22 (п. №3) до 20:00 11.03.21 г.Новобаварский район:б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк) до 20:00 11.03.21 г.Основянский район:ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7 (стояк) до 20:00 11.03.21 г.Холодногорский район:ул. Полтавский Шлях, 190/2 до 20:00 11.03.21 г.Шевченковский район:ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №3) до 20:00 11.03.21 г.