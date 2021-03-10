В области подготовили лишь одну бригаду для вакцинации и не смогли освоить наибольшее количество денег на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает харьковский журналист Павел Федосенко, Харьковская область стала одной из худших в стране по борьбе с коронавирусной инфекцией.В частности, в регионе сумели подготовить лишь одну бригаду для проведения вакцинации, в то время как у лидера по этому показателю, Донецкой области - 17 бригад и лидерство по количеству вакцинированных.Кроме того, область оказалась в лидерах по неосвоенным средствам на медицину - 671 миллион гривен, которые власти не смогли распределить по необходимым программам.Скриншоты: Публикация Павла Федосенко в Facebook