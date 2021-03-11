Один из водителей, пострадавших сегодня, 11 марта, в ДТП на Академика Павлова скончался в машине скорой помощи.

Об этом сообщили спасатели.



По информации ГСЧС, в 5:30 на номер "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке ул. Ак. Павлова и пер. Конюшинного.



Столкнулись ВАЗ-2111 и Subaru Legacy. В результате ДТП спасатели деблокировали 40-летнего водителя из автомобиля ВАЗ-2111.



Мужчину передали медикам, но, к сожалению, он умер в карете скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.



