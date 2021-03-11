Харьковские спортсмены получили 10 медалей и установили рекорды на Кубке Украины по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который прошел в Луцке.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 21 региона страны. По итогам состязаний сборная Харьковской области завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.



Победительницей Кубка Украины стала Камила Конотоп (весовая категория 55 кг). В сумме двоеборья она подняла вес 199 кг (90 кг в рывке и 109 кг в толчке). Также «золото» завоевала Мария Гангур (59 кг). В сумме двоеборья она подняла вес 210 кг (96 кг в рывке и 114 кг в толчке), тем самым установив три рекорда Украины среди женщин и молодежи до 23 лет. Еще одна победа у Ирины Дехи (до 81 кг). В сумме двоеборья она подняла вес 240 кг (113 кг в рывке и 127 кг в толчке) и установила три рекорда Украины среди женщин.



Серебряным призером Кубка стала Светлана Самуляк (весовая категория 55 кг). В сумме двоеборья она подняла вес 182 кг (85 кг в рывке и 97 кг в толчке).



Бронзовые медали завоевали Виктория Лохматова (весовая категория 49 кг, сумма - 133 кг) и Алина Захарченко (59 кг, 175 кг).



В результате женская команда из Харькова заняла первое командное место.



Среди мужчин золотую медаль Кубка завоевал харьковчанин Павел Залипский (весовая категория 61 кг). В сумме двоеборья спортсмен поднял вес 262 кг (122 кг в рывке и 140 кг в толчке).



Серебряным призером в весовой категории 81 кг стал Максим Москвин. Он поднял вес 316 кг (136 кг в рывке и 180 кг в толчке). Также харьковчанин установил рекорды Украины среди юниоров до 20 лет в толчке и сумме.



Еще одну серебряную медаль завоевал Евгений Янцевич в весовой категории до 96 кг. Он поднял 346 кг (156 кг в рывке и 190 кг в толчке).



Бронзовым призером стал Олег Слободянюк (весовая категория свыше 109 кг). Он поднял в сумме двоеборья вес 352 кг.