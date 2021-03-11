В Валковском районе Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.

Об этом сообщили в ГСЧС.



В среду, 10 марта, в 22:20 к спасателям поступило сообщение о том, что в доме на улице Минько в поселке Минковка Валковского района Харьковской области ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.



Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.