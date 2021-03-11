Следователи Харькова сообщили о подозрении в служебной халатности директору коммунального предприятия.Как сообщает пресс-служба областного главка, следователи установили, что в августе 2019 года директор коммунального предприятия заключил договор о поставках электроэнергии обществу с ограниченной ответственностью, после чего стороны незаконно внесли изменения в договор и подняли стоимость единицы электрической энергии. Кроме того, через несколько месяцев года было заключено еще одно соглашение по повышению цены.
В результате таких действий компания получила более 16 миллионов гривен из бюджета.
10 марта следователи сообщили директору коммунального предприятия о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.