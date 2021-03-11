Следователи Харькова сообщили о подозрении в служебной халатности директору коммунального предприятия.

Как сообщает пресс-служба областного главка, следователи установили, что в августе 2019 года директор коммунального предприятия заключил договор о поставках электроэнергии обществу с ограниченной ответственностью, после чего стороны незаконно внесли изменения в договор и подняли стоимость единицы электрической энергии. Кроме того, через несколько месяцев года было заключено еще одно соглашение по повышению цены.В результате таких действий компания получила более 16 миллионов гривен из бюджета.10 марта следователи сообщили директору коммунального предприятия о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.