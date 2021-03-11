В январе-феврале в Украине наблюдался рост смертности от коронавируса, сообщают ученые Национальной академии наук Украины.

В этот период летальность среди больных с COVID-19 приблизилось к 2,9%, хотя прирост заболеваемости был очень низким."В целом новая волна характеризуется большей летальностью среди выявленных случаев и более тяжелым течением среди людей среднего возраста, чем наблюдалось осенью", - говорится в сообщении.Отмечается, что избыточная смертность в первые семь недель 2021 года на фоне числа смертей в 2015-2019 годах была недалеко от уровня случайных отклонений. Превышение уровня 2020 года составило около 100-300 случаев в день."Это свидетельствует о необходимости развития более детальных методов оценки ожидаемой смертности, учитывающих изменение возрастной структуры населения, которое (изменение) вызвала эпидемия в Украине", - говорится в докладе.Накануне в Институте биохимии НАН Украины заявили, что новая волна коронавируса, которая началась в Украине, будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.