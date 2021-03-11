Нужно приложить все усилия, чтобы исправить последствия правительственной некомпетентности и положить конец коррумпированности энергосистемы, считает народный депутат Украины Юлия Светличная. Она первой встала на сторону людей, протестующих против роста тарифов, и продолжает добиваться комплексного решения тарифных вопросов.

Несмотря на попытки украинской власти отложить тарифный вопрос «на потом», проблема существует и до сих пор не решена.Народный депутат Украины Юлия Светличная первой из политиков поддержала людей, вышедших на тарифные протесты, заявив, что будет требовать от правительства снижения тарифов или внедрения действенных механизмов социальной поддержки. Как всегда, слово свое держит – продолжает последовательно бороться за то, чтобы тарифные вопросы решались не точечно, не временно, а в комплексе.Народный депутат выступила с поддержкой инициативы проведения отдельного внеочередного заседания Верховной Рады, в рамках которого депутаты смогут рассмотреть проекты решения тарифных вопросов.По словам Юлии Светличной, законопроекты, которые способны решить проблему и помочь людям, касаются:– реализации мероприятий, направленных на снижение необоснованной стоимости энергоносителей и упорядочение системы их ценообразования;– увеличения направления газа отечественной добычи на нужды населения;– возврата льготного тарифа на первые 100 кВт*ч потребленной электроэнергии;– неотложного внедрения дополнительного комплекса мер в сфере энергоэффективности;– увеличения социальных выплат на льготы и субсидии на услуги ЖКХ;– защиты прав потребителей энергоносителей.– Нужно приложить все усилия, чтобы исправить последствия правительственной некомпетентности и положить конец коррумпированности энергосистемы, – считает Юлия Светличная.