В городе обнаружено 388 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 11 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 59 505 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 87 689 случаев заболевания COVID-19, 7 330 человек находятся под медицинским наблюдением, 78 684 пациента выздоровели, 1 675 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 марта в Украине зафиксировано 9 084 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 425 522 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 27 685 человек умерли, 1 210 246 - выздоровели.