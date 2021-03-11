Из 207 миллионов гривен, необходимых для финансирования сферы культуры и искусств, областные власти выделили лишь 54 миллиона.

Депутаты фракции Светличной раскритиковали областной бюджет в части отсутствия полноценной поддержки работников учреждений культуры, которые из-за карантина лишились большей части посетителей и оказались в ситуации фактически отсутствующего финансирования."Я возмущена отношениям областной власти к работникам культуры. В то время, когда Президент Зеленский говорит о том, что признание культуры является для Украины шагом вперед к современному миру, когда одним из главных приоритетов государственной политики является создание, сохранение и защита украинского культурного пространства, мы собственными руками разрушаем его на территории нашей области», - подчеркнула во время сессии областного совета депутат Блока Светличной Наталья Плотник.