В Харькове продают на аукционе помещения городской поликлиники №19 (находится на пр.Героев Сталинграда).

Изначально об этом на своей странице в Facebook сообщил Харьковский антикоррупционный центр. По его данным, помещение выставляет на продажу Укргазбанк, который забрал его у своего клиента в счет непогашенного кредита.Площадь здания - 7744,8 кв.м, стартовая цена – 42,8 млн. грн. Аукцион должен состояться 17 марта. Зарегистрированных участников пока нет."Здание передавалась в ипотеку в 2016 году в качестве обеспечения по кредиту от имущественного поручителя. Поскольку здание не является для банка профильным активом и не может быть использовано в его основной деятельности, объект был выставлен на публичные торги", - пояснили в банке, пишет "Суспільне".По данным издания, поликлиника обслуживает 27 000 пациентов. Она существует 30 лет, сначала принадлежала заводу "Радиореле". В медучреждении есть дневной стационар, женская консультация, хирургическое отделение, клинико-диагностический центр. Здесь работает около 150 медиков.До сих пор больница платила за аренду 1 гривну в год фирме "Альпарис", рассказала главный врач учреждения Татьяна Гетманская.